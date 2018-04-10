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У квартирі Савченко проходить обшук, – адвокат

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Квартиру Савченко обшукують правоохоронці
Квартиру Савченко обшукують правоохоронці / Фото з вільних мереж

У вівторок, 10 квітня, правоохоронці проводять обшук у квартирі арештованої нардепа Надії Савченко.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на адвоката політика Олега Соловея.

"У квартирі Надії зараз відбувається слідча дія – обшук. Адвокат Дмитро Бугай там присутній. Він пише свої зауваження", – розповів Соловей.

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Інших подробиць адвокат Савченко не повідомив.

Дмитро Бугай та сестра нардепа Віра Савченко наразі не відповідають на телефонні дзвінки видання.

У свою чергу в Генпрокуратурі повідомили, що вони не мають стосунку до обшуків.

"Нас там немає", – сказала речниця генпрокурора Лариса Сарган.

А в СБУ не змогли ні спростувати, ні підтвердити інформацію про обшуки у помешканні Савченко і пообіцяли відповісти пізніше.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Розслідування
Джерело: 24 Канал
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