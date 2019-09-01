У лікарні Дніпра помер український воїн: що про нього відомо

У Дніпропетровській клінічній лікарні імені Мечнікова помер сержант Олександр Грицаюк. Український воїн зазнав смертельних поранень 25 серпня під Мар’їнкою після того, як бойовики цинічно обстріляли українські позиції.

Як повідомила прес-служба 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила, Олександр Грицаюк народився у 1971 році. Останнім часом проживав у містечку Христинівка на Черкащині.

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Це була дуже товариська та позитивна людина… надійний друг і побратим, який хотів і вмів воювати. В колективі користувався неабияким авторитетом, а до служби ставився відповідально та сумлінно,

– згадують Олександра товариші.

Зауважимо, що це не єдина втрата, якої зазнала Україна 25 серпня. Зокрема, під Горлівкою також загинув командир взводу 24-го батальйону "Айдар" Тихон Курбатов, що мав позивний "Тихий". Крім того, того дня загинув 20-річний боєць 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталій Собко.

21 липня на Донбасі розпочалося безстрокове "хлібне перемир’я. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Передбачає цей режим тиші обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Офіційно за час перемир'я ,з 21 липня по 20 серпня, в зоні проведення ОС загинули 8 українських військових і 17 отримали поранення. Щоправда, неофіційно кількість жертв є набагато більшою – ЗМІ, зокрема 24 канал, повідомляли про близько 15 загиблих.