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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      У лікарні на Одещині п’яна матір намагалась вбити свого п’ятимісячного сина

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      Матір намагалась задушити власного сина / gettyimages.com

      У дитячій лікарні матір намагалась задушити подушкою свого п’ятимісячного сина, адже той своїм плачем заважав їй розпивати алкоголь. Жінці вже оголосили про підозру.

      Інцидент стався в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні, де 33-річня жінка перебувала зі своєю дитиною, повідомляє поліція Одеської області.

      Уночі, коли син спав, матір пішла до найближчого магазину і купила горілку, яку розпивала в палаті. У цей час дитина прокинулася та почала плакати. "Щоб дитина не заважала, мати вирішила її "заспокоїти" – взяла подушку і поклала на обличчя сина, намагаючись задушити", – зазначають у поліції. Сусідка по палаті врятувала дитину. Вона втрутилась в ситуацію – відштовхнула зловмисницю від дитячого ліжечка та покликала співробітників лікарні.

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      Правоохоронці, які прибули на місце, забрали матір і доставили її до відділку поліції. Наразі справа кваліфікована, як замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Жінці загрожує довічне позбавлення волі. 

      Детальніша інформація про інцидент у відео:

       

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      Теги: Новини України Новини Одеси Поліція Кримінал Діти і неповнолітні Вбивство
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