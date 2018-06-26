У лікарні помер 20-річний боєць, якого поранили на Донбасі

У понеділок, 25 червня, помер 20-річний український військовий Руслан Баглик з міста Тростянця, що на Сумщині.

Про це у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

Вона пояснила, що загиблий зазнав важного поранення від кулі снайпера 19 червня.

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"Руслан пішов не приходячи до тями, поруч був батько. Лікарі боролися до останньої хвилини", – написала Губа.