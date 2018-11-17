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      У лікарні помер прикордонник, якого на авто збили контрабандисти

      618 Читать новость на русском
      Вадим Березенський
      Вадим Березенський / Фото з відкритих джерел

      Прикордонник, якого напередодні збив зловмисник на пункті пропуску на Закарпатті, помер. Вадима Березенського буквально протаранило авто з контрабандистами.

      Про це повідомив очільник Держприкордонслужби Петро Цигикал. 

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      Нагадаємо, про інцидент на пункті пропуску стало відомо 16 листопада. Прикордонники саме перевіряли вантаж. Тоді виявили незаконні цигарки, після чого водій почав тікати на авто і наїхав на людей. Вадим Березинський отримав серйозні травми, до лікарні його доставили в комі. Там його прооперували – чоловіку видалили селезінку. 

      Прожив Березенський буквально добу.

      Зловмисника, який наїхав на прикордонника, вже затримала поліція. 

       

      Теги: Новини України Держприкордонслужба Жертви
      Джерело: 24 Канал
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