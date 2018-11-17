У лікарні помер прикордонник, якого на авто збили контрабандисти
Прикордонник, якого напередодні збив зловмисник на пункті пропуску на Закарпатті, помер. Вадима Березенського буквально протаранило авто з контрабандистами.
Про це повідомив очільник Держприкордонслужби Петро Цигикал.
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Нагадаємо, про інцидент на пункті пропуску стало відомо 16 листопада. Прикордонники саме перевіряли вантаж. Тоді виявили незаконні цигарки, після чого водій почав тікати на авто і наїхав на людей. Вадим Березинський отримав серйозні травми, до лікарні його доставили в комі. Там його прооперували – чоловіку видалили селезінку.
Прожив Березенський буквально добу.
Зловмисника, який наїхав на прикордонника, вже затримала поліція.
Джерело: 24 Канал
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