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У лікарні помер сержант, який закрив собою доньку від обстрілу на Донбасі

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Помер сержант, який закрив собою доньку від обстрілу на Донбасі
Помер сержант, який закрив собою доньку від обстрілу на Донбасі / politeka.net

В обласній клінічній лікарні Мечникова в Дніпрі помер військовий ЗСУ, який ціною власного життя 25 травня врятував на Донбасі власну доньку.

Про це повідомив головний лікар госпіталю Сергій Риженко на свої сторінці у Facebook.

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За повідомленням головного лікаря сержант служив на Донбасі зі своєю донькою-медиком Ярославою.

Микола, старший сержант, 48 років з Кіровоградської області. Дочка, Ярослава, санінструктор тієї ж частини,
– повідомив Риженко.

25 травня вони отримали поранення в результаті обстрілу, того ж для їх доставили у лікарню в Дніпрі.

Медик зауважив, що міна вибухнула в трьох метрах від Миколи та Ярослави. Аби врятувати доньку, військовий накрив її своїм тілом.

"У нього важке осколкове поранення голови. У дочки акубаротравма, струс", – додав лікар.

Він повідомив, що Ярослава одужує, а її батько переніс безліч операцій, але вижити все ж не зміг.

Вночі всі кращі реаніматологи на чолі з Ігорем Йовенком чотири рази запускали його серце. Ще один герой став жертвою,
– написав Риженко.

Нагадаємо, протягом четверга, 31 травня, бойові дії тривали на всій лінії фронту на Донбасі, тож ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася складною. Проте активна оборона позицій українськими військовими не дозволила проросійським бойовикам покращити тактичне положення.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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