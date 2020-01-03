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      У лісосмузі в Києві виявили труп чоловіка, повішеного на шнурках

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      У лісосмузі в Києві виявили труп чоловіка / kiev.informator.ua

      Тіло побачив перехожий і звернувся до поліції. Особу повішаного чоловіка поки не встановили.

      Інцидент стався 2 січня в Києві, повідомляє "Інформатор".

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       У лісосмузі в районі Мінського проспекту перехожий побачив повішане тіло чоловіка.

      Правоохоронці підтвердили інформацію. Петлю було зроблено зі шнурків, а другий кінець мотузки було прив’язано до дерева. Поруч із тілом були розкидані особисті речі чоловіка. На вигляд йому 45 років, але встановити особу поки не вдалося.

      Поліція зазначає, що слідів насильницької смерті на тілі немає. Подробиці інциденту з’ясовують слідчі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Києва
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