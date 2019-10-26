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      У літака відмовив двигун у небі над Дніпром

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      На борту літака, в якого в небі відмовив двигун, перебували 45 пасажирів
      На борту літака, в якого в небі відмовив двигун, перебували 45 пасажирів / vostok.today/index.php (ілюстративне фото)

      У літака з 45-ма пасажирами на борту відмовив один із двигунів у небі над Дніпром. Інцидент стався вдень 26 жовтня, а літак прямував до Дніпра з аеропорту "Бориспіль".

      На місце вирушили рятувальники, проте їм багато працювати не довелося, адже невдовзі літак здійснив вдалу посадку, повідомляє "Информатор" з посиланням на надзвичайників Дніпропетровщини. Загиблих і постраждалих, на щастя, немає.

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      Якій компанії належить літак – точно не відомо. Зокрема, інформація про рейс 7W-101, який повинен був вилетіти з Борисполя і приземлитися о 12:40 у Дніпрі, розміщена на сайті авіакомпанії WindRose. Проте в самій компанії запевнили, що жодних проблем 26 жовтня у них не виникало.

      Щодо авіакомпанії МАУ, то автовідповідач повідомив, що зважаючи на завантаженість лінії, компанія зв'яжеться з журналістами протягом 14 днів.

      Зазначимо, що крім МАУ і WindRose ніхто не здійснює прямі рейси з Києва до Дніпра.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Дніпра Аварії та ДТП ДСНС авіація Новини Борисполя
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