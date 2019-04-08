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      У Литві на хабарі затримали екс-посла в Росії

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      Екс-посла в Росії затримали у Литві
      Екс-посла в Росії затримали у Литві / Фото з відкритих джерел

      Співробітники Служби спецрозслідування Литви у Вільнюсі затримали екс-посла в Російській Федерації Римантаса Шидлаускаса.. Його підозрюють у торгівлі впливом.

      Портал Delfi повідомив, що за даними досудового розслідування колишній дипломат Рімантас Шидлаускас і співробітник філії одного закордонного акціонерного товариства в Литві змовилися про прийняття хабара у громадянина Росії.

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      За попередньою інформацією, через хабар Шидлаускас нібито пообіцяв вплинути на певних осіб, аби росіянину видали шенгенську візу.

      Окрім цього у рамках досудового розслідування можливої торгівлі впливом спецслужби затримали ще двох осіб. 

      Що відомо про Рімантаса Шидлаускаса? Чоловік обіймав низку високих посад після набуття Литвою незалежності. Він працював в МЗС, зокрема, був головою Консульського департаменту. У 2002-2008 роках був послом в Росії. Нині є директором литовської Асоціації палат торгівлі, промисловості та ремесел.

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      Теги: Литва Хабар Новини Росії
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