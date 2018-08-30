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У Литві оприлюднять документи про злочини Червоної армії: шокуючі факти

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У Литві розпочали публікацію документів про злочини Червоної армії
У Литві розпочали публікацію документів про злочини Червоної армії / Фото з відкритих джерел

Центр досліджень геноциду і опору жителів Литви почав публікувати документи Комуністичної партії, Червоної армії, МВС і інших відомств, що розкривають їх репресивні і насильницькі дії у країні в 1944-1953 роках.

Документи публікуватимуть на інтернет-сайті kgbveikla.lt, повідомляє портал Delfi.

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У матеріалах згадуватимуться численні злочини червоноармійців, зокрема стрілянина п'яних радянських солдатів, через яку загинули люди, грабіж жителів, підпали садиб.

Окрім того, документи свідчать, що після приходу радянських військових в Клайпедській і Шилутській областях відбувалися зґвалтування жінок незалежно від їх національності або віку.

Ґвалтували і сімдесятирічних бабусь, і чотирнадцятирічних дівчаток – навіть в присутності батьків,
– йдеться у повідомленні центру.

Останні частини радянських військ покинули Литву 31 серпня 1993 року.

Початок оприлюднення нових документів приурочений до річниці виведення окупаційних радянських військ з Литви.

Нагадаємо, найбільші інформаційні портали Литви у вівторок, 28 серпня, уклали угоду з міністерством оборони країни щодо співпраці у протидії можливим атакам російських хакерів.

 

Теги: Жертви Історія Литва СРСР Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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