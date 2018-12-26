У Литві, Польщі та Німеччині не розуміють, навіщо Євросоюзу Сербія, яка дружить з Росією, – ЗМІ

Переговори Сербії з Євросоюзом щодо інтеграції країни тривають аж з 2003 року і вже подоли значну кількість перепон. Утім, чотири роки Сербія очікує на рішення Європейської комісії щодо так званої "глави 31" переговорного процесу, у якій мова йде про безпеку, оборону та зовнішню політику. А все через тісні стосунки Сербії з Росією.

Про це повідомило сербське видання Novosti.

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Головними блокувальниками у переговорах Сербії щодо членства у Євросоюзі є країни Балтії і Польща, які виступають проти відкриття нового розділу через проросійську політику Сербії. Зокрема, у липні 2018 року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Литва ще не надала свою думку щодо "розділу 31" і це не дозволяє рухатись далі. А за неофіційною інформацією, Литва пропонувала виставити Сербії умови, які б задовольнили усі сторони переговорів. У перекладі з мови дипломатії це означає "переглянути вже підготовлені документи та переписати їх".



У сербському суспільстві настрої щодо інтеграції до ЄС – неоднозначні

Німеччина – одна з країн-лідерів ЄС – не демонструє настільки жорсткої позиції як країни Балтії й Польща, втім також невдоволена, що Сербія не приєднується до рішень і заяв Брюсселя, які стосуються Росії. Адже, нагадаємо, Сербія не приєдналася до жодної з дев'яти заяв, що стосувалися, прямо чи навіть опосередковано, Кремля і були прийняті у першій половині 2018 року. А з 32 документів про гармонізацію взаємин з третіми країнами – Сербія відкинула 18.

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До того ж, Сербія неодноразово заявляла, що ніколи не запровадить і не підтримає санкції проти Росії, натомість розвиватиме військову співпрацю з Москвою.

Нагадаємо, 5 грудня у сербській столиці Белграді пройшла багатотисячна хода. Мітингувальники зупинилися перед будівлею чинного президента країни Александара Вучича, вимагаючи його відставки. Люди вважають, що Вучич створює в країні атмосферу страху і залякування. Тим часом Росія вкладає в Балканські країни багато грошей, щоб розхитати ЄС і НАТО. Однак, і Захід сприймає ситуацію на Балканах серйозно.