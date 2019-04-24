01:56
24 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Месники" прибудуть до Росії із запізненням. Кандидат-клоун Жарновський
      Вєсті Кремля
      22:20, 23 квітня
      Вєсті.UA: Зеленський вивчає нові українські слова. Візит "Зе-команди" до "Дудя"
      Вєсті.UA
      21:15, 23 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      У Лівії викрали заступника міністра оборони країни

      16 Читать новость на русском
      Наразі доля викраденого невідома
      Наразі доля викраденого невідома / Фото з відкритих джерел

      Невідомі озброєні люди викрали заступника міністра оборони лівійського Уряду національної згоди прем'єр-міністра Фаїза Сараджа у Тріполі.

      Зазначається, що напад стався в центрі Тріполі в понеділок увечері. В оборонному відомстві УНЗ наразі ніяк не коментують цю інформацію. Інформацію про інцидент поширило видання Al Arabiya з посиланням на власні джерела.

      Читайте також: Конфлікт у Лівії: як Путін може отримати контроль над потоком біженців до Європи

      Що відбувається у Лівії

      Наразі в країні діє два уряди: визнаний міжнародною спільнотою Уряд національної згоди прем'єр-міністра Фаїза Сараджа у Тріполі і тимчасовий кабінет міністрів Абдалли Абдуррахмана ат-Тані, який діє на сході країни спільно з обраним парламентом і підтримуваний Лівійською національною армією.

      4 квітня фельдмаршал ЛНА Халіфа Хафтар зі своїми військами розпочав наступ на столицю Лівії Тріполі. 5 квітня проурядові воєнізовані формування їх відтіснили. Того ж дня Радбез ООН висловив занепокоєння та закликав Хафтара припинити будь-які військові дії.

      Варто зазначити, що Росія не підтримала запропонований Великою Британією варіант заяви Ради Безпеки ООН із закликом до сил Халіфи Хафтара припинити наступ на Тріполі. Натомість Москва наполягала на тому, що офіційна заява повинна містити заклик про припинення бойових дій до всіх учасників лівійського конфлікту. Проти таких змін виступили США.

      Росія зацікавлена у тому, щоб мати "свою" людину у Лівії. Більш того, вона б хотіла, щоб ця людина отримала контроль над усією країною.

      Чому у Лівії триває конфлікт?Подвійний уряд в країні утворився після повалення режиму Муаммара Каддафі (2011 рік). УНЗ контролює Тріполі та незначну кількість територій на півночі країни та Національну нафтову компанію, а саме нафтові родовища є основною причиною конфліктів у країні.

      Другий, самопроголошений уряд Халіфа Хафтар контролює багато лівійських нафтових родовищ, проте фельдмаршал бажає розширити свій вплив.

      У країні діють також низка збройних угруповань та радикальних ісламістів.

      хроніка подій
      blog_ava
      У Раді збирають підписи за відставку Парубія: фото
      23 квітня
      3676
      Теги: Лівія Викрадення
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президент или парламент: чья роль важнее в Украине
      сьогодні , 00:45 Президент или парламент: чья роль важнее в Украине
      Павло Казарін 115
      Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      23 квітня , 23:35 Обов'язки президента та Верховної Ради: яка в українців позиція щодо державних питань
      Леонід Остальцев 183
      Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      23 квітня , 22:01 Воїн і маестро "Жереб": як війна непомітно входить у наше життя
      Повернись живим 350
      Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      23 квітня , 10:30 Як дати друге життя старим меблям: прості лайфхаки
      1054
      Головні новини 23 квітня: ЦВК підрахувала 100% голосів і новий голова податкової служби
      23 квітня , 22:00 Головні новини 23 квітня: ЦВК підрахувала 100% голосів і новий голова податкової служби
      1339
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук