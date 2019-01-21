У лізі Мексики м'яч підло прокотився по лінії воріт, рефері 8 хвилин дивився повтор: відео

У чемпіонаті Мексики, де використовують систему відеоповторів VAR, стався курйозний момент, який ледь не вплинув на долю матч. Футбольний клуб "Толука" міг уникнути поразки, якби арбітр зарахував суперечливе взяття воріт.

У кінці гри "Толука" могла зрівняти рахунок, коли м'яч прокотився по лінії воріт голкіпера "Чівас" Рауля Гудіні.

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Головний арбітр матчу звернувся за допомогою до VAR і після 8-хвилинної наради ухвалив, що голу все-таки не було.

Wow. Goal or no goal? You make the call.



They decided no goal. After 8 minutes of VAR.

Chivas v Toluca pic.twitter.com/S0M7apjtNT — Web Tilton (@webtilton) 21 января 2019 г.

Таким чином "Гвадалахара" перемогла, а єдиний м'яч у матчі на 56-й хвилині забив Алан Пулідо.

На цей момент "Гвадалахара" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Мексики, здобувши 3 перемоги в трьох матчах. "Толука" йде на четвертому рядку – у команди 2 перемоги і одна поразка.

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