20:19
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Лондоні групу людей облили кислотою: є постраждалі

365 Читать новость на русском
Фото з місця у Лондоні, де людей облили кислотою
Фото з місця у Лондоні, де людей облили кислотою / Фото з соціальних мереж

У вівторок, 4 вересня, у лондонському районі Ноттінг-Хілл на людей хлюпнули кислотою. Внаслідок інциденту постраждали 3 людей.

Про це повідомляє Express.

Зазначається, що потерпілих забрали до лікарні. Поліція уточнила, що на людей вилили "отруйну речовину" близько 14:00 за місцевим часом.

Читайте також: У Дніпрі жінку облили кислотою: з’явились фото

"Троє людей постраждали в результаті ймовірної атаки з використанням кислоти у Вестборн-Гроув, поблизу Ноттінг-Хілл, у західному Лондоні", – мовиться у повідомленні.

На місце інциденту прибули парамедики та рятувальники. Деталі інциденту з'ясовуються.

Теги: Лондон Великобританія Кримінальні новини Розслідування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas
сьогодні, 20:01 Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas
Катерина Петренко
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
сьогодні, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
сьогодні, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
сьогодні, 18:11 Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
10503
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сьогодні, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Фотофакт: на парад у Мінську прийшли з символікою "ДНР"
9 травня 2015 , 18:42
Глава МЗС Великобританії назвав винуватця конфлікту між США та КНДР
 12 серпня 2017 , 21:08
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук