У Лондоні групу людей облили кислотою: є постраждалі
У вівторок, 4 вересня, у лондонському районі Ноттінг-Хілл на людей хлюпнули кислотою. Внаслідок інциденту постраждали 3 людей.
Про це повідомляє Express.
Зазначається, що потерпілих забрали до лікарні. Поліція уточнила, що на людей вилили "отруйну речовину" близько 14:00 за місцевим часом.
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"Троє людей постраждали в результаті ймовірної атаки з використанням кислоти у Вестборн-Гроув, поблизу Ноттінг-Хілл, у західному Лондоні", – мовиться у повідомленні.
На місце інциденту прибули парамедики та рятувальники. Деталі інциденту з'ясовуються.
Джерело: 24 Канал
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