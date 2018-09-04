У Лондоні групу людей облили кислотою: є постраждалі

У вівторок, 4 вересня, у лондонському районі Ноттінг-Хілл на людей хлюпнули кислотою. Внаслідок інциденту постраждали 3 людей.

Про це повідомляє Express.

Зазначається, що потерпілих забрали до лікарні. Поліція уточнила, що на людей вилили "отруйну речовину" близько 14:00 за місцевим часом.

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"Троє людей постраждали в результаті ймовірної атаки з використанням кислоти у Вестборн-Гроув, поблизу Ноттінг-Хілл, у західному Лондоні", – мовиться у повідомленні.

На місце інциденту прибули парамедики та рятувальники. Деталі інциденту з'ясовуються.