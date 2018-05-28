У Лондоні придумали, як збільшити пожертвування талановитим вуличним артистам

У Лондоні запустили програму, яка дозволить вуличним музикантам приймати пожертвування за допомогою безконтактних платежів. Влада Лондона впровадила таку новинку в партнерстві зі шведською компанією iZettle.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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Тепер ще більше жителів Лондона зможуть допомогти талановитим вуличним артистам. Щоб зберегти статус світової столиці музики, нам життєво необхідно підтримувати майбутніх зірок,

– заявив мер Лондона Садок Хан.

Завдяки нововведенню музиканти зможуть підключити до своїх мобільних пристроїв компактні термінали, налаштовані на списання фіксованої суми за допомогою безконтактних платежів з карт або смартфонів.

У тестуванні нової системи взяла участь професійна вулична співачка Шарлотта Кепмбелл. Перехожі могли пожертвувати їй 2 фунта, і вона зазначила значне зростання свого заробітку.

Зазначається, що в найближчі місяці можливість збирати пожертви таким способом з'явиться у артистів у всіх районах Лондона.