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У Лондоні придумали, як збільшити пожертвування талановитим вуличним артистам

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У Лондоні придумали, як збільшити пожертвування талановитим вуличним артистам
У Лондоні придумали, як збільшити пожертвування талановитим вуличним артистам / фото із соцмереж

У Лондоні запустили програму, яка дозволить вуличним музикантам приймати пожертвування за допомогою безконтактних платежів. Влада Лондона впровадила таку новинку в партнерстві зі шведською компанією iZettle.

Про це повідомляє Інтерфакс. 

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Тепер ще більше жителів Лондона зможуть допомогти талановитим вуличним артистам. Щоб зберегти статус світової столиці музики, нам життєво необхідно підтримувати майбутніх зірок,
– заявив мер Лондона Садок Хан.

Завдяки нововведенню музиканти зможуть підключити до своїх мобільних пристроїв компактні термінали, налаштовані на списання фіксованої суми за допомогою безконтактних платежів з карт або смартфонів.

У тестуванні нової системи взяла участь професійна вулична співачка Шарлотта Кепмбелл. Перехожі могли пожертвувати їй 2 фунта, і вона зазначила значне зростання свого заробітку.

Зазначається, що в найближчі місяці можливість збирати пожертви таким способом з'явиться у артистів у всіх районах Лондона.

Теги: Музика Великобританія
Джерело: 24 Канал
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