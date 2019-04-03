У Лондоні продали дім, де Моцарт написав першу симфонію: фото

У столиці Великобританії пішов з молотка будинок, в якому композитор Вольфганг Амадей Моцарт написав свою першу симфонію.

Маєток продали за 7,5 мільйона фунтів стерлінгів, пише видання Homesandproperty.

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Будинок розташований на вулиці Ебері в районі Белгравія.

Новий власник з'явився у нього у дуже короткий термін – всього через 5 тижнів після того, як нерухомість була виставлена на продаж.

Дім був зведений у 1730-му році. 8-річний композитор разом з родиною гостював у ньому влітку 1764, ще коли вулиця Ебері була частиною сільської місцевості за межами Лондона.



Першу симфонію Моцарт написав у 8 років

Востаннє будинок виставляли на продає 6 років тому у квітні 2013, тоді його придбали за 4,5 мільйона фунтів.

3-поверховий дім має 5 спалень, простору вітальню та ідальню.

Раніше у Великобританії виставили на продаж будинок, який надихнув режисерку Ненсі Мейєрс на романтичну різдвяну комедію "Відпочинок за обміном".