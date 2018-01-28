У Лондоні українці пікетували посольство Росії у Великобританії
01:16, сьогодні 369 Читать новость на русском
Представники української діаспори у Великобританії прийшли з протестом під стіни посольства Російської Федерації. Таким чином вони вкотре намагалися привернути увагу світової спільноти до російської військової агресії в Україні.
Ще однією з вимог мітингувальників став бойкот Чемпіонат світу з футболу, який з 14 червня по 15 липня 2018 року триватиме у Росії.
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Загалом на мітинг вийшло з десяток людей.
З російського посольства до них ніхто не вийшов, тож мітинг відбувся без ексцесів.
До слова, на Великобританію подали до суду через війну на Донбасі.
Джерело: 24 Канал
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