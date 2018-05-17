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У Лондоні відбулась репетиція королівського весілля: фото щасливої Меган Маркл

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У Лондоні відбулась репетиція королівського весілля
У Лондоні відбулась репетиція королівського весілля / www.express.co.uk

Вже за 2 дні відбудеться королівське весілля принца Гаррі і Меган Маркл у Лондоні. Зараз тривають останні приготування до історичного дня, у якому взяла участь і щаслива наречена.

Наречені принц Гаррі та Меган Маркл прибули до Віндзорського палацу, де відбудеться весільна церемонія, на розкішному автомобілі, який супроводжувала поліція. За інформацією західних ЗМІ, вони прибули, щоб пообідати з королевою і простежити за останніми приготуваннями до весілля.

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Принц Гаррі та Меган Маркл відправляються до Віндзорського замку


Щаслива та схвильована Меган Маркл

Для репетиції власного весілля Маркл підійшла тематично, – майбутня дружина принца Гаррі одягнула класичну білу сукню. Також до Вінздору на репетицію прибули принц Вільям та Кейт Міддлтон. На зустрічі, можливо, також перебуває і матір Меган – Доріа Редлен, яка прибуде в одній машині з донькою на церемонію вінчання 19 травня. Батька Томаса Маркла через проблеми зі здоров’я не буде на весіллі.

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На офіційній сторінці Кенсингтонського палацу у Twitter зазначають, що грандіозне свято повинне відбутись на найвищому рівні.

"Більше 250 членів Збройних Сил забезпечать урочисту підтримку королівському весіллю, включаючи полки та підрозділи, які в особливих відносинах з принцем Гаррі", – йдеться у повідомленні.


Репетиція весілля принца Гаррі та Меган Маркл біля Віндзорського замку

 

Теги: Королівська сім'я Королівське весілля Меган Маркл Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Лондон Великобританія Зіркові весілля LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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