У Лондоні з'явилась незвична інсталяція, яка здивувала весь світ

Посеред штучного озера Серпентин, що у столиці Великобританії, встановили незвичну інсталяцію з нафтових бочок. Яскрава конструкція не тільки привертала увагу всіх очевидців, але й дивувала своєю оригінальністю.

Про це повідомляє The Guardian.

Автором незвичної скульптури став відомий митець болгарського походження Крісто Явашев. Інсталяцію встановили в одному з популярних туристичних місць Лондона – на озері Серпентин. Конструкція вмістила понад 7506 нафтових бочок яскравого кольору.

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"Мені подобається бочка як об'єкт; це звичайнісінька річ для перевезення товарів, починаючи з маленьких металевих банок і до великих цистерн. Це промисловий предмет, який може відрізнятися за кольором та формою, але залишається простим, володіючи якоюсь магічною силою, яку важко визначити", – зазначив Крісто Явашев.

Відомо, що вага конструкції – 600 тонн. За словами користувачів мережі, це чудовий приклад того, наскільки людство засмічує Землю, відтак лондонська інсталяція змушує задуматись над цим. Туристи матимуть змогу побачити роботу Крісто Явашева до вересня 2018 року,

Дивіться відео з місця інсталяції в Лондоні: