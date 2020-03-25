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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У лондонській лікарні, де від Covid-2019 померли 8 пацієнтів, покінчила з життям медсестра

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      Лікарня королівського коледжу в Лондоні / dailymail.co.uk

      У лікарні Королівського коледжу в Лондоні виявили мертвою молоду медсестру. Основна версія щодо її смерті – самогубство.

       Жінці було трохи більше 20 років. Як повідомляє Daily mail, вона працювала у відділенні інтенсивної терапії.

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      Саме у цьому відділенні вже померли від коронавірусу 8 пацієнтів. За словами офіцерів, у понеділок близько шостої вечора її викликали в лікарню. Наразі правоохоронці не уточнюють, яким саме способом жінка пішла з життя. Медики боролися за її порятунок, але пізніше вона померла. Її найближчі родичі були проінформовані.

      У Лондоні зафіксовано найбільше випадків коронавірусу, ніж будь-де в Британії. У столиці було зареєстровано 2872 із 8 077 хворих. Загалом у місті загинуло 143 людини.

      Минулого тижня Лондонський університет охорони здоров’я оголосив надзвичайну ситуацію. Там підтвердили, що ліжок для інтенсивної терапії катастрофічно не вистачає.

      Де розташовала лікарня Королівського коледжу

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Кримінальні новини Кримінал Самогубство Новини Здоров'я Лондон
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