У лондонській лікарні, де від Covid-2019 померли 8 пацієнтів, покінчила з життям медсестра
У лікарні Королівського коледжу в Лондоні виявили мертвою молоду медсестру. Основна версія щодо її смерті – самогубство.
Жінці було трохи більше 20 років. Як повідомляє Daily mail, вона працювала у відділенні інтенсивної терапії.
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Саме у цьому відділенні вже померли від коронавірусу 8 пацієнтів. За словами офіцерів, у понеділок близько шостої вечора її викликали в лікарню. Наразі правоохоронці не уточнюють, яким саме способом жінка пішла з життя. Медики боролися за її порятунок, але пізніше вона померла. Її найближчі родичі були проінформовані.
У Лондоні зафіксовано найбільше випадків коронавірусу, ніж будь-де в Британії. У столиці було зареєстровано 2872 із 8 077 хворих. Загалом у місті загинуло 143 людини.
Минулого тижня Лондонський університет охорони здоров’я оголосив надзвичайну ситуацію. Там підтвердили, що ліжок для інтенсивної терапії катастрофічно не вистачає.
Де розташовала лікарня Королівського коледжу