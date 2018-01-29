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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

На Луганщині судитимуть організаторів "референдуму на підтримку "ЛНР", які переховуються від слідства

23:22, 29 січня 322 Читать новость на русском
"ЛНР" / Фото з вільних джерел

У Луганській області судитимуть співорганізаторів псевдореферендуму на підтримку терористичної організації "ЛНР" у місті Щастя.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Навесні 2014 року громадяни України забезпечили проведення так званого "референдуму", який провели "на підтримку "ЛНР".

Наразі обвинувачені та підозрювані особи ховаються від слідчих органів. Їх оголосилиу розшук та провели спеціальне досудове засідання, за результатами якого обвинувальні акти направлено до суду.

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Вказані особи займалися організаційними питаннями проведення псевдореферендуму, забезпеченням явки людей для залучення до роботи так званої "дільничної комісії", організацією охорони порядку при проведенні "референдуму",
йдеться у повідомленні.

За посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України) зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Судді
Джерело: 24 Канал
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