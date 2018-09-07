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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Лук'янівському СІЗО зник небезпечний в'язень-убивця

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Зник в'язень: у Лук'янівському СІЗО не дорахувалися засудженого за вбивство
Зник в'язень: у Лук'янівському СІЗО не дорахувалися засудженого за вбивство / фото з відкритих джерел

У Лук'янівському СІЗО зник в'язень: його вже більше доби не можуть знайти у будівлі пенітенціарної установи. Точно невідомо, чи вдалося йому покинути слідчий ізолятор, а чи ж – ув'язнений переховується від працівників безпосередньо в будівлі СІЗО.

Про це на свїй сторінці у Facebook написав колишній очільник пенітенціарної служби України Сергій Старенький.

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За його словами, йдеться про небезпечного в'язня-убивцю, який рік тому здійснив жахливий злочин безпосередньо у СІЗО.

Більше доби в Київському СІЗО не можуть знайти в'язня Пушкіна (дуже ймовірно що це втеча). Це той в'язень, який в січні 2017 проламав голову співробітнику СІЗО,
– зазначив Старенький.

Як повідомив екс-чиновник, небезпечний ув'язнений зник 6 вересня. Того ж дня на дах СІЗО заліз ще один засуджений. Його ледь встигли спустити звідти.

"За останній тиждень декілька смертей: серед них проламана голова та передозування", – додав Старенький.

Додамо, що нещодавно Мін'юст ухвалив рішення про звільнення всього керівного складу Лук'янівського СІЗО після інциденту з бунтом екс-бійців батальйону "Торнадо" і передачі їм заборонених речей.

Теги: Новини України СІЗО Новини Києва
Джерело: 24 канал
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