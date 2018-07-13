У Луніна в "Реалі" може з'явитися серйозний конкурент

Воротар "Челсі" та збірної Бельгії Тібо Куртуа, швидше за все, в літнє трансферне вікно стане футболістом "Реала".

Мадридський клуб заплатить за 26-річного футболіста 35 мільйонів євро і продасть свого голкіпера Кейлор Наваса, пише El Chiringuito.

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Раніше видання повідомляло, що "Челсі" готовий продати Куртуа не менше ніж за 50 мільйонів євро. Лондонський клуб вже відхилив пропозицію "Реала", в якому мадридці давали за воротаря 35 млн + 10 млн бонусів.

Нагадаємо, контракт Тібо Куртуа з "Челсі" розрахований до кінця наступного сезону. У минулому сезоні бельгієць провів в АПЛ 35 матчів і пропустив 34 м'ячі.

Також відомо, що "Реал" розглядає можливість повернути Хамеса Родрігеса.