У львівських лікарнях жодних спецпалат для VIP-клієнтів не буде, – Садовий
Мер Львова Андрій Садовий запевнив, що у лікарнях міста не створюватимуть особливих умов для хворих на коронавірус VIP-клієнтів. Усіх лікуватимуть на рівних умовах.
Про те, що особливих палат для заможних та впливових у Львові не буде, повідомив у фейсбуці мер міста Андрій Садовий.
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У львівських лікарнях жодних спецпалат для "коронавірусних" VIP-клієнтів не буде,
– написав Садовий.
Він побажав усім здоров’я та додав, що лікуватимуть на рівних умовах усіх, в кого виникне така потреба.
Про допомогу з Китаю
Міський голова Львова також прозвітував про практичне застосування допомоги з Китаю. За його словами, У Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ вже використовують набори реагентів, які напередодні доставили з Києва.
"Тепер ПЛР-тести (які дозволять виявляти інфекцію на ранній стадії) будуть робити у Львові", – додав мер. Раніше аналізи треба було відправляти до Києва, а на результати чекати кілька днів.
Садовий очікує, що лабораторія робитиме від 100 тестів на день.
Основне про коронавірус у Львові
- У місті зафіксували 2 випадки зараження коронавірусом.
- У Львові закриті спортивні клуби, театри, ТРЦ, салони краси тощо.
- З 23 березня у Львові скасували пільговий проїзд у громадському транспорті: задля того, аби пенсіонери менше бували у місцях великого скупчення людей.
- З 24 березня у Львівській області ввели режим надзвичайної ситуації.
- Богослужіння у найбільших храмах міста транслюють онлайн. Людей закликають молитися вдома, аби не наражати себе на небезпеку. Цієї неділі храми Львова були порожніми.
- В усіх районах Львова їздять інформаційні машини, які гучно нагадують правила карантину.
- Львівські швейні підприємства перепрофілюють для того, аби їхні працівники виготовляли костюми біологічного захисту для місцевих лікарень.
- Напередодні бортом з Києва у Львів доставили допомогу з Китаю.