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      У львівських лікарнях жодних спецпалат для VIP-клієнтів не буде, – Садовий

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      Садовий заявив, що у Львові спецпалат для VIP-клієнтів не буде / ukrreporter.com.ua

      Мер Львова Андрій Садовий запевнив, що у лікарнях міста не створюватимуть особливих умов для хворих на коронавірус VIP-клієнтів. Усіх лікуватимуть на рівних умовах.

      Про те, що особливих палат для заможних та впливових у Львові не буде, повідомив у фейсбуці мер міста Андрій Садовий.

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      У львівських лікарнях жодних спецпалат для "коронавірусних" VIP-клієнтів не буде,
      – написав Садовий.

      Він побажав усім здоров’я та додав, що лікуватимуть на рівних умовах усіх, в кого виникне така потреба.

      Про допомогу з Китаю

      Міський голова Львова також прозвітував про практичне застосування допомоги з Китаю. За його словами, У Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ вже використовують набори реагентів, які напередодні доставили з Києва.

      "Тепер ПЛР-тести (які дозволять виявляти інфекцію на ранній стадії) будуть робити у Львові", – додав мер. Раніше аналізи треба було відправляти до Києва, а на результати чекати кілька днів.

      Садовий очікує, що лабораторія робитиме від 100 тестів на день.

      Основне про коронавірус у Львові

      • У місті зафіксували 2 випадки зараження коронавірусом.
      • У Львові закриті спортивні клуби, театри, ТРЦ, салони краси тощо.
      • З 23 березня у Львові скасували пільговий проїзд у громадському транспорті: задля того, аби пенсіонери менше бували у місцях великого скупчення людей.
      • З 24 березня у Львівській області ввели режим надзвичайної ситуації.
      • Богослужіння у найбільших храмах міста транслюють онлайн. Людей закликають молитися вдома, аби не наражати себе на небезпеку. Цієї неділі храми Львова були порожніми.
      • В усіх районах Львова їздять інформаційні машини, які гучно нагадують правила карантину. 
      • Львівські швейні підприємства перепрофілюють для того, аби їхні працівники виготовляли костюми біологічного захисту для місцевих лікарень.
      • Напередодні бортом з Києва у Львів доставили допомогу з Китаю.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Лікування Здоров'я Медицина Китай Новини Львова Новини України Новини політики
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