У львівських лікарнях жодних спецпалат для VIP-клієнтів не буде, – Садовий

Мер Львова Андрій Садовий запевнив, що у лікарнях міста не створюватимуть особливих умов для хворих на коронавірус VIP-клієнтів. Усіх лікуватимуть на рівних умовах.

Про те, що особливих палат для заможних та впливових у Львові не буде, повідомив у фейсбуці мер міста Андрій Садовий.

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У львівських лікарнях жодних спецпалат для "коронавірусних" VIP-клієнтів не буде,

– написав Садовий.

Він побажав усім здоров’я та додав, що лікуватимуть на рівних умовах усіх, в кого виникне така потреба.

Про допомогу з Китаю

Міський голова Львова також прозвітував про практичне застосування допомоги з Китаю. За його словами, У Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ вже використовують набори реагентів, які напередодні доставили з Києва.

"Тепер ПЛР-тести (які дозволять виявляти інфекцію на ранній стадії) будуть робити у Львові", – додав мер. Раніше аналізи треба було відправляти до Києва, а на результати чекати кілька днів.

Садовий очікує, що лабораторія робитиме від 100 тестів на день.

Основне про коронавірус у Львові