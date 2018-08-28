У львівських школах скасували святкові лінійки
У школах Львова новий навчальний рік розпочнуть не з традиційної святкової лінійки, а з майстер-класів, флешмобів та ігор.
Такі нововведення запропонували в міському управлінні освіти.
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Вони переконані, що таке свято дітям запам'ятається на все життя і психологічно налаштує на позитив під час навчання.
Такий формат проведення святкування надасть змогу забути про довготривалі перебування на лінійках. Інколи під пекучим сонцем з довгими промовами адміністрації та запрошених гостей. В таких випадках повністю втрачається сенс слова "свято",
– зазначила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.
Відео коментаря Зоряни Довганик
Нагадаємо, ресурс "Освіта.ua" оприлюднив рейтинг шкіл, областей та міст України, в яких найкраще випускники склали ЗНО. Серед областей першу сходинку посіла Львівська, а серед міст відзначився Київ.