У львівських школах скасували святкові лінійки

У школах Львова новий навчальний рік розпочнуть не з традиційної святкової лінійки, а з майстер-класів, флешмобів та ігор.

Такі нововведення запропонували в міському управлінні освіти.

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Вони переконані, що таке свято дітям запам'ятається на все життя і психологічно налаштує на позитив під час навчання.

Такий формат проведення святкування надасть змогу забути про довготривалі перебування на лінійках. Інколи під пекучим сонцем з довгими промовами адміністрації та запрошених гостей. В таких випадках повністю втрачається сенс слова "свято",

– зазначила начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Відео коментаря Зоряни Довганик

Нагадаємо, ресурс "Освіта.ua" оприлюднив рейтинг шкіл, областей та міст України, в яких найкраще випускники склали ЗНО. Серед областей першу сходинку посіла Львівська, а серед міст відзначився Київ.