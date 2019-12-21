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      У львівській багатоповерхівці прогримів потужний вибух: фото

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      У львівській багатоповерхівці стався вибух газу / zaxid.net

      У львівській багатоповерхівці на 12 поверсі під час ремонтних робіт стався вибух газу. В результаті постраждала одна людина.

      Як повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області, вибух стався на вулиці Шевченка, близько 13:00. На фото очевидців помітно, що від потужного удару у квартирі повилітали вікна на вхідні двері. 

      До слова: На гірськолижному курорті Польщі прогримів вибух: є загиблі – фото, відео

      За попередніми даними, у багатоповерхівці встановлювали газове обладнання. А витік газу стався через те, що майстер порушив правила безпеки. У нього обпечене обличчя, шия та руки. Зараз чоловік перебуває у лікарні.

      вибух львів
      Вибух газу у багатоповерхівці

      вибух газу львів
      Вибух стався на 12 поверсі

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Львова Вибух Газ
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