У львівській багатоповерхівці прогримів потужний вибух: фото

У львівській багатоповерхівці на 12 поверсі під час ремонтних робіт стався вибух газу. В результаті постраждала одна людина.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області, вибух стався на вулиці Шевченка, близько 13:00. На фото очевидців помітно, що від потужного удару у квартирі повилітали вікна на вхідні двері.

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За попередніми даними, у багатоповерхівці встановлювали газове обладнання. А витік газу стався через те, що майстер порушив правила безпеки. У нього обпечене обличчя, шия та руки. Зараз чоловік перебуває у лікарні.



Вибух газу у багатоповерхівці