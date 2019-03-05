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      У Львівській міськраді проходять обшуки: затримано чиновника

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      Обшуки у Львівській міській раді: поліція затримала Олега Дроздова
      Обшуки у Львівській міській раді: поліція затримала Олега Дроздова / Колаж 24 канал

      Правоохоронці проводять обшуки у Львівській міській раді 5 березня. У межах обшуків вони затримали начальника управління фінансового контролю ЛМР Олега Дроздова. Його підозрюють в отриманні 8 тисяч гривень хабара.

      Зараз обшуки тривають у кабінеті управління фінансового контролю ЛМР, повідомили у прес-службі міськради.

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      У поліції пояснили, що посадовець вимагав та отримував від переможців тендеру "відкати" за виконання певних умов за договором. Так, за погодження кошторисної документації з виконання ремонтно-будівельних робіт вулиць на території одного з районів Львова чиновник вимагав 1% "відкату" від загальної суми договору.

      Львівська міська рада обшуки затримання Олег Дроздов
      Поліція затримала начальника управління фінансового контролю ЛМР

      Поліцейські вилучили хабар з кишені куртки правопорушника. Вони також виявили в нього понад тисячу доларів. Що це за гроші – у поліції не пояснили.

      корупція ЛМР хабар Дроздов
      Вилучені в затриманого чиновника гроші

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      Теги: Новини України Корупція Кримінальні новини Хабар Новини Львова Поліція
      Джерело: 24 канал
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