У Львівській міськраді проходять обшуки: затримано чиновника

Правоохоронці проводять обшуки у Львівській міській раді 5 березня. У межах обшуків вони затримали начальника управління фінансового контролю ЛМР Олега Дроздова. Його підозрюють в отриманні 8 тисяч гривень хабара.

Зараз обшуки тривають у кабінеті управління фінансового контролю ЛМР, повідомили у прес-службі міськради.

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У поліції пояснили, що посадовець вимагав та отримував від переможців тендеру "відкати" за виконання певних умов за договором. Так, за погодження кошторисної документації з виконання ремонтно-будівельних робіт вулиць на території одного з районів Львова чиновник вимагав 1% "відкату" від загальної суми договору.



Поліція затримала начальника управління фінансового контролю ЛМР

Поліцейські вилучили хабар з кишені куртки правопорушника. Вони також виявили в нього понад тисячу доларів. Що це за гроші – у поліції не пояснили.



Вилучені в затриманого чиновника гроші