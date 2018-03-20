13:45
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    -2°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

У Львівській області вантажівка зіткнулася з патрульним авто: є постраждалий

514 Читать новость на русском

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області на трасі Львів-Краковець близько 10-ї години ранку. Вантажівка зіткнулася із автомобілем патрульної поліції.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Читайте також: Смертельна ДТП за участі безпілотного авто Uber у США: у поліції назвали винних

"Під Яворовом аварія, за участю поліції і фури, в патрульної "Рено Дастер" відірване колесо і побита ліва передня сторона", – зазначив він.

За попередніми даними, постраждав один поліцейський, його госпіталізували.

Водночас про стан інших учасників ДТП наразі не повідомляється. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Теги: Новини України Фотоновини ДТП за участю поліції Аварії та ДТП Новини Львова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У Росії отруїли Олега Сенцова, – експерт
сьогодні, 12:21 У Росії отруїли Олега Сенцова, – експерт
24675
Відео
сьогодні, 12:07 Відео "Що, вс*алися?" із Савченко: у нардепа прокоментували скандальний ролик
3370
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук