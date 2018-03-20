У Львівській області вантажівка зіткнулася з патрульним авто: є постраждалий

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області на трасі Львів-Краковець близько 10-ї години ранку. Вантажівка зіткнулася із автомобілем патрульної поліції.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

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"Під Яворовом аварія, за участю поліції і фури, в патрульної "Рено Дастер" відірване колесо і побита ліва передня сторона", – зазначив він.

За попередніми даними, постраждав один поліцейський, його госпіталізували.

Водночас про стан інших учасників ДТП наразі не повідомляється. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.