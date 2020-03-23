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      У Львівській області ввели режим надзвичайної ситуації

      - Читать новость на русском
      У Львівській області ввели режим надзвичайної ситуації / Фото 24 каналу

      Від 24 березня у Львові та області введено режим надзвичайної ситуації. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

      Через поширення коронавірусу в Україні Львівська область стала 10, де ввели режим НС. Про таке рішення повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

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      Режим НС на Львівщині та у Львові почне діяти з 00:00 24 березня. Усі органи місцевої влади на Львівщині буде переведено у режим роботи в умовах надзвичайної ситуації. 

      Важливо! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській області та місті Києві, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях. Тобто у всіх, де було виявлено хоч один випадок коронавірусу.

      Коронавірус на Львівщині

      У Львівській області станом на 23 березня підтверджено 2 випадки інфікування коронавірусом.

      20 березня у Львові підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом. На Covid-19 захворів 59-річний львів'янин, який 13 березня повернувся з Німеччини. Мер Львова Андрій Садовий додав, що, повертаючись з Німеччини, чоловік усвідомлював, що є у групі ризику. Відтак, у перший же день після повернення чоловік здав аналізи у приватній лабораторії.

      Хворий весь час намагався бути у самоізоляції, а після отримання позитивних результатів, одразу звернувся до інфекційної лікарні.

      Також МОЗ 21 березня повідомило про другий випадок захворювання на коронавірус у Львові, але в облдержадміністрації наразі не повідомили, хто ця людина і де підхопила вірус. Загалом на Львівщині коронавірус підозрюють у 51 людини.

      Заходи безпеки у Львові

      • У Львові, як і скрізь в Україні, закриті спортивні клуби, театри, ТРЦ ,салони краси тощо.
      • З 23 березня у Львові скасували пільговий проїзд у громадському транспорті: задля того, аби пенсіонери менше бували у місцях великого скупчення людей.
      • Богослужіння у найбільших храмах міста транслюють онлайн. Людей закликають молитися вдома, аби не наражати себе на небезпеку. Цієї неділі храми Львова були порожніми.
      • В усіх районах Львова їздять інформаційні машини, які гучно нагадують правила карантину. 
      • Львівські швейні підприємства перепрофілюють для того, аби їхні працівники виготовляли костюми біологічного захисту для місцевих лікарень.

       

      В Україні вперше зафіксували коронавірус у медичних працівників
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Надзвичайні ситуації Андрій Садовий Новини Львова Новини політики
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