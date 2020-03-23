У Львівській області ввели режим надзвичайної ситуації

Від 24 березня у Львові та області введено режим надзвичайної ситуації. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Через поширення коронавірусу в Україні Львівська область стала 10, де ввели режим НС. Про таке рішення повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграм-каналі.

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Режим НС на Львівщині та у Львові почне діяти з 00:00 24 березня. Усі органи місцевої влади на Львівщині буде переведено у режим роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Важливо! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській області та місті Києві, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях. Тобто у всіх, де було виявлено хоч один випадок коронавірусу.

Коронавірус на Львівщині

У Львівській області станом на 23 березня підтверджено 2 випадки інфікування коронавірусом.

20 березня у Львові підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом. На Covid-19 захворів 59-річний львів'янин, який 13 березня повернувся з Німеччини. Мер Львова Андрій Садовий додав, що, повертаючись з Німеччини, чоловік усвідомлював, що є у групі ризику. Відтак, у перший же день після повернення чоловік здав аналізи у приватній лабораторії.

Хворий весь час намагався бути у самоізоляції, а після отримання позитивних результатів, одразу звернувся до інфекційної лікарні.

Також МОЗ 21 березня повідомило про другий випадок захворювання на коронавірус у Львові, але в облдержадміністрації наразі не повідомили, хто ця людина і де підхопила вірус. Загалом на Львівщині коронавірус підозрюють у 51 людини.

Заходи безпеки у Львові