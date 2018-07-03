У львівському аеропорту застрягли туристи, які планували летіти до Барселони

Туристи вже більше доби не можуть вилетіти зі Львова в іспанську Барселону. Усе через затримку вильоту чартерного рейсу Барселона – Львів авіакомпанії YanAir.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на прес-секретаря міжнародного аеропорту "Львів" Ольгу Ковалик.

Вона уточнила, що чартер повинен був вилетіти зі Львова в Барселону ще о 13:00 у понеділок, 2 липня. Проте авіаперевізник тричі переносив виліт, не пояснюючи причин.

Читайте також: Експерт пояснив, чому українці масово застрягають в аеропортах світу

Згодом аеропорт отримав інформацію від авіаперевізника про те, що рейс №5202/5201 Барселона – Львів – Барселона авіакомпанії YanAir знову переноситься: виліт з попередньо заявленого о 17:35 переноситься на 18:20 вівторка, 3 липня.

При цьому в аеропорту немає інформації про кількість пасажирів на цей рейс, які другу добу очікують на виліт. За словами Ковалик, інформація про перенесення рейсів постійно з'являлася на Facebook-сторінці аеропорту.

Окрім того, наразі у львівському аеропорту 50 осіб продовжують очікувати вильоту в Неаполь (Італія) рейсом авіакомпанії Ernest Airlines, який був скасований ще 1 липня. За словами речниці аеропорту, цих людей сьогодні планують відправити двома рейсами до Неаполя.

Також у цьому аеропорту перебувають пасажири рейсу в Батумі (Грузія). Затримка вильоту поки що становить 2 години.

Ковалик запевнила, що скасування і перенесення рейсів не залежать від аеропорту, який зараз має можливість прийняти всі літаки.