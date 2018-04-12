У львівському коледжі зафіксували спалах кору

У Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша зафіксували спалах кору. Наразі 4 студентів навчального закладу госпіталізовано.

Про спалах кору повідомляють у Департаменті охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

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Станом на 11 квітня 2018 року до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з діагнозом кір госпіталізовано 4 пацієнтів. Всього захворіло – 6 осіб (5 дітей), з них 4 (3 дитини) – госпіталізовано, 2 особи (з них 1 дитина) від госпіталізації відмовились і отримують лікування в амбулаторних умовах,

– йдеться в повідомленні.

У Департаменті охорони здоров'я інформують, що усі хворі на кір є студентами Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша. Медики розповідають, що стан пацієнтів середньої важкості.

Додамо, 10 квітня на Львівщині із діагнозом кір вже було госпіталізовано 13 працівників заводу ТОВ "Бадер Україна".

Кір – це інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Єдиним методом профілактики цієї хвороби є щеплення.

Нагадаємо, нещодавно спалах захворювання на кір зафіксували у Дніпровському аграрно-економічному університеті. У виші захворіли 23 особи.