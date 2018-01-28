У львівському озері втопився 10-річний хлопчик

У неділю, 28 січня, у Львові на вулиці Райдужній водолази виявили на озері тіло 10-річного хлопчика, який раніше провалився під кригу.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради із посиланням на голову Сихівської райадміністрації Галину Гладяк.

Згідно з повідомленням, у неділю близько 13:30 на озерці, що на території колишнього домобудівного комбінату, провалились під кригу 2 хлопців віком 10-11 років. Діти були без нагляду дорослих.

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Зазначається, що одну дитину вдалося витягнути з води і вона залишилася живою. Проте тіло іншого хлопця фахівці-водолази знайшли після кількагодинних пошуків вже без ознак життя.