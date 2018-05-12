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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У львівському шпиталі помер військовий 95-ї бригади ЗСУ

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Помер боєць ЗСУ Сергій Горбач
Помер боєць ЗСУ Сергій Горбач / zhitomir.info

У суботу вранці, 12 травня, у львівському шпиталі помер боєць ЗСУ – військовий із 95-ї бригади Сергій Горбач.

Про це повідомила волонтерка Марія Уланова у своєму дописі у Facebook.

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За її словами, Сергій Горбач ще на початку травня повернувся назад на службу з короткої відпустки. Але нещодавно його знайшли в непритомному стані поблизу казарми в місті Слов'янськ. Бійця ЗСУ відвезли у шпиталь Харкова, згодом медики діагностували у нього інсульт.

Весь час він знаходився в реанімації. Сергія доставили до львівського шпиталю, де зробили йому операцію. Всі близькі йому люди надіялися на одужання військового, але через кілька днів потому Сергій Горбач помер,
– відповіла волонтерка.

Військовий 95-ї бригади Сергій Горбач
Військовий 95-ї бригади ЗСУ Сергій Горбач

Житомирянин Сергій Горбач народився 3 грудня 1972 року, в зоні АТО перебував з 2014 року. У нього залишилася дочка 2003 року народження.

До слова, 6 травня, в районі населеного пункту Новогородське в Донецькій області при виконанні бойового завдання загинув 21-річний водій БМП Іван СперелупХлопець служив по контакту в складі 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Втрати Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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