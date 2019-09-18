У львівському училищі старшокурсники побили молодших студентів: обурливе відео

У Львівському вищому професійному училищі технологій та сервісу старшокурсники побили молодших студентів. Відео знущань випадково опинилось у руках небайдужих і лише тоді набуло розголосу.

Чи покарають хуліганів та що каже адміністрація навчального закладу – з'ясовували журналісти 24 каналу.

До теми: Штрафи за булінг – як в Україні каратимуть за цькування

На кадрах, знятих очевидцем конфлікту, студенти третього курсу, які навчаються на кухарів-кондитерів, йдуть з'ясовувати відносини у кімнату другокурсників.



На відео видно, як хлопці виламують двері та починають бити усіх, хто прокинувся

У гуртожитку журналісти натрапили на одного з хлопців, який знімав побиття. Хлопець розповів, що студенти випили й вирішили помститись за якусь образу.

Спочатку знущатися з молодших "пропонували" і йому. Коли ж відмовився, почали лупцювати. Та сказали: відпустять, якщо зніматиме бійку на телефон.

У дирекції училища запевнили, що на скандал реагують. Крім цього, наголосили: троє нападників вже не вперше порушують дисципліну.

Сильних ушкоджень немає. Ми пропонували зняти побої, та батьки не захотіли. Усіх порушників вже виселили із гуртожитку,

– запевнила в.о. директора училища Оксана Чайковська.

В обласній адміністрації вже пообіцяли провести службове розслідування, зокрема щодо роботи педагогів. На думку юристів, хоч батьки жертв нападу до поліції не звертались, інцидент все одно заслуговує на увагу правоохоронців.

"Це підпадає під ознаки хуліганства, вчиненого групою осіб. Це цькування й переслідування, де відповідальність несуть не тільки підлітки, а їх батьки та керівники навчального закладу", – пояснив адвокат Олег Мицик.



Булінг в українських школах / Інфографіка 24 каналу

В училищі наразі спілкуються із батьками хуліганів та постраждалих. Жертви булінгу тимчасово припинили навчання й поїхали додому. А поки педагогічна рада вирішуватиме, чи виключати нападників із навчального закладу.

До слова, у грудні 2018 року Верховна Рада схвалила закон щодо протидії булінгу. Він передбачає накладення штрафів за цькування у закладах освіти. Згодом цей закон підписав президент Петро Порошенко, а 19 січня документ набув чинності.