У Львові 17-річна школярка два рази "мінувала" школу

Правоохоронці встановили особу дівчини, яка повідомила про замінування однієї із львівських шкіл. Нею виявилася 17-річна учениця тієї ж школи.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Головного управління національної поліції у Львівській області в Facebook.

Анонімне повідомлення про замінування школи у Львові надійшло сьогодні, 15 січня. На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб. Правоохоронці обстежили приміщення школи та прилеглу територію. Вони не виявили небезпечних предметів.

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З будівлі евакуювали близько 700 учнів та працівників закладу.

Також правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення про замінування цієї школи вже вдруге надала 17-річна львів’янка.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.