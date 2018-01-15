У Львові 17-річна школярка два рази "мінувала" школу
Правоохоронці встановили особу дівчини, яка повідомила про замінування однієї із львівських шкіл. Нею виявилася 17-річна учениця тієї ж школи.
Про це повідомляється на офіційній сторінці Головного управління національної поліції у Львівській області в Facebook.
Анонімне повідомлення про замінування школи у Львові надійшло сьогодні, 15 січня. На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки, кінологи та працівники інших служб. Правоохоронці обстежили приміщення школи та прилеглу територію. Вони не виявили небезпечних предметів.
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З будівлі евакуювали близько 700 учнів та працівників закладу.
Також правоохоронці встановили, що неправдиве повідомлення про замінування цієї школи вже вдруге надала 17-річна львів’янка.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.