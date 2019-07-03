У Львові 19-річний хлопець вчинив стрілянину в маршрутці: фото та відео

У львівській маршрутці пасажир вчинив стрілянину. 19-річний хлопець спочатку сварився з пасажирами, а потім дістав пістолет та вистрілив.

Відомо, що інцидент трапився вночі, 2 липня, у маршрутці номер 16. За словами пасажирів та працівників поліції, загалом хлопець поводився неадекватно, зазначили у Патрульній поліції Львова.

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На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, люди швидко зреагували, скрутили порушника і викликали поліцію. Під час затримання хлопець почав ще й симулювати судоми.

Поряд лежав предмет, схожий на пістолет. В кишені в чоловіка виявили магазин та набої. Чоловік поводив себе неадекватно, тому патрульні викликали йому бригаду швидкої медичної допомоги. Згодом, лікарі повідомили, що чоловік симулює,

– сказав речник патрульної поліції Львова Мар'ян Шпитак.

Львів’янина доставили у відділок і викликали туди матір.



Затримання 19-річного стрільця



Інцидент трапився 2 липня у маршрутці номер 16

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Покарання передбачає штраф, арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Дивіться відео: у Львові 19-річний хлопець вчинив стрілянину в маршрутці