У Львові 42 сім'ї героїв АТО отримали квартири

У Львові офіційно завершили будівництво першого в Україні будинку для бійців АТО. Багатоповерхівка готова до заселення. Ключі від новеньких осель отримали 42 сім'ї. Серед них – родини загиблих воїнів, атовці-сироти та поранені бійці.

Перші поверхи будинку для зручності забронювали для бійців з інвалідністю. Багатоповерхівку звели за рахунок міського бюджету. Проект житлового комплексу для АТОвців передбачав чотири будинки. Однак наразі грошей вистачило лише на один. Його вартість – трохи більше 50 мільйонів гривень.

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"Як тільки почалась війна, ми заклали капсулу для будівництва будинку, це є будинок на 53 квартири, будинок введений в експлуатацію, 42 сім'ї вже отримали квартири. Ми маємо ще резерв бо в першу чергу допомагаємо тим родинам, де є найскладніша ситуація", – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Загалом же по всій країні на власне житло чекають більше 100 тисяч учасників АТО.