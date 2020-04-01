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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У Львові через порушення карантину оштрафували керівництво двох продуктових ринків

      - Читать новость на русском
      У Львові оштрафували керівництво двох продуктових ринків / tvoemisto.tv

      Поліція у Львові склала адмінпротоколи на керівництво двох міських ринків. Причина – недотримання режиму карантину, а саме кількості людей, які водночас можуть перебувати на території ринку.

      Про штрафи за порушення карантинних обмежень у Львові повідомила пресслужба Нацполіції.

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      Зокрема, у Франківському районі правоохоронці виявили на одному з ринків перевищення кількості людей, які могли одночасно там перебувати. Через це на заступника директора ринку склали протокол з адміністративного правопорушення.

      Таке ж порушення виявили поліцейські на ринку в Шевченківському районі. На керівництво теж склали адмінпротокол.

      Штраф за таке становить від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян (17 – 34 тисячі гривень) і від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів для посадовців (34 – 170 тисяч гривень).

      Зверніть увагу! За даними поліції Львівської області, за порушення правил карантину склали понад 100 адмінпротоколів та відкрили одне кримінальне провадження.

      Покарання за порушення умов карантину в Україні

      • Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення недуги.
      • Зокрема, тепер передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
      • За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі.
      • Місцева влада може самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
      • Тих, хто не виконуватиме вимог, притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.

      карантин покарання
      Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Штрафи Новини Львова
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