У Львові через порушення карантину оштрафували керівництво двох продуктових ринків

Поліція у Львові склала адмінпротоколи на керівництво двох міських ринків. Причина – недотримання режиму карантину, а саме кількості людей, які водночас можуть перебувати на території ринку.

Про штрафи за порушення карантинних обмежень у Львові повідомила пресслужба Нацполіції.

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Зокрема, у Франківському районі правоохоронці виявили на одному з ринків перевищення кількості людей, які могли одночасно там перебувати. Через це на заступника директора ринку склали протокол з адміністративного правопорушення.

Таке ж порушення виявили поліцейські на ринку в Шевченківському районі. На керівництво теж склали адмінпротокол.

Штраф за таке становить від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян (17 – 34 тисячі гривень) і від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів для посадовців (34 – 170 тисяч гривень).

Зверніть увагу! За даними поліції Львівської області, за порушення правил карантину склали понад 100 адмінпротоколів та відкрили одне кримінальне провадження.

Покарання за порушення умов карантину в Україні

Рада 17 березня посилила відповідальність , щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення недуги.

, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення недуги. Зокрема, тепер передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень , а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років. За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі.

Місцева влада може самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.

які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання. Тих, хто не виконуватиме вимог, притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.



Як каратимуть за порушення карантину / 24 канал