У Львові через порушення карантину оштрафували керівництво двох продуктових ринків
Поліція у Львові склала адмінпротоколи на керівництво двох міських ринків. Причина – недотримання режиму карантину, а саме кількості людей, які водночас можуть перебувати на території ринку.
Про штрафи за порушення карантинних обмежень у Львові повідомила пресслужба Нацполіції.
Читайте також Кількість оштрафованих за порушення карантину в рази перевищує число хворих на коронавірус
Зокрема, у Франківському районі правоохоронці виявили на одному з ринків перевищення кількості людей, які могли одночасно там перебувати. Через це на заступника директора ринку склали протокол з адміністративного правопорушення.
Таке ж порушення виявили поліцейські на ринку в Шевченківському районі. На керівництво теж склали адмінпротокол.
Штраф за таке становить від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян (17 – 34 тисячі гривень) і від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів для посадовців (34 – 170 тисяч гривень).
Зверніть увагу! За даними поліції Львівської області, за порушення правил карантину склали понад 100 адмінпротоколів та відкрили одне кримінальне провадження.
Покарання за порушення умов карантину в Україні
- Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення недуги.
- Зокрема, тепер передбачене покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
- За такі ж дії, які призвели до тяжких наслідків або летальних випадків, порушникам загрожуватиме від 5 до 8 років позбавлення волі.
- Місцева влада може самостійно ухвалювати рішення, які забезпечуватимуть дотримання карантину. Ці рішення є обов'язковими до виконання.
- Тих, хто не виконуватиме вимог, притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності.
Читайте також
-
Посада керівника "Енергоатома" за 5 мільйонів: Лерос продовжив "зливи" про брата Єрмакасьогодні , 03:59
-
Через пандемію коронавірусу кримські татари перенесли "марш на Крим"сьогодні , 05:19
-
Завод Lamborghini в Італії перейшов на виробництво медичних масок: фотосьогодні , 05:48
-
Бойовики продовжують атаки на Донбасі: один військовий загинув, є пораненісьогодні , 07:26
-
Антикризовий закон: суд по відео, перевірки бізнесу і соцдопомогасьогодні , 07:01
-
Що не так із законом про землюсьогодні , 08:40