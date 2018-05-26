У Львові чиновниця вимагала гроші у бійця АТО, – СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі працівницю Центру надання послуг учасникам бойових дій Львівської міської ради.

Про це повідомляють у прес-центрі СБУ.

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Посадовець вимагала від бійця антитерористичної операції вісімнадцять тисяч гривень. За вказану суму зловмисниця обіцяла безперешкодно оформити встановлену виплату одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі сто тисяч гривень,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силовики затримали чиновницю в одному з парків Львова під час отримання всієї суми хабара. Під час затримання зловмисниця намагалася чинити опір правоохоронцям.

Наразі тривають слідчі дії.



Чиновницю із отриманим хабарем затримали в одному із львівських парків