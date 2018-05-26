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У Львові чиновниця вимагала гроші у бійця АТО, – СБУ

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Жінка вимагала від бійця АТО 18 тисяч гивень
Жінка вимагала від бійця АТО 18 тисяч гивень / 24 канал

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі працівницю Центру надання послуг учасникам бойових дій Львівської міської ради.

Про це повідомляють у прес-центрі СБУ.

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Посадовець вимагала від бійця антитерористичної операції вісімнадцять тисяч гривень. За вказану суму зловмисниця обіцяла безперешкодно оформити встановлену виплату одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі сто тисяч гривень,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силовики затримали чиновницю в одному з парків Львова під час отримання всієї суми хабара. Під час затримання зловмисниця намагалася чинити опір правоохоронцям.

Наразі тривають слідчі дії.

Львів, чиновниця, хабар
Чиновницю із отриманим хабарем затримали в одному із львівських парків

Теги: Новини України СБУ Новини Львова
Джерело: 24 канал
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