17:26
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019 ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ

      У Львові чоловік напідпитку зламав ногу правоохоронцю

      142 Читать новость на русском
      Чоловік напідпитку зламав ногу правоохоронцю / Сегодня

      У Львові під час конфлікту на вулиці п’яний чоловік зламав ногу поліцейському, який зробив йому зауваження.

      До правоохоронців надійшов виклик про домашнє насильство, повідомляє Нацполіція.

      Читайте також: Зловмисника, який стріляв у поліцейських під Києвом, затримали: відео

      27-річний мешканець Львова влаштував сварку зі своєю дружиною, застосовуючи до неї силу. Коли правоохоронці зробили зауваження, агресивний чоловік вдарив одного з них ногою.

      Внаслідок інциденту поліцейський отримав перелом ноги. Львів'янину загрожує до п'яти років позбавлення волі

      Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      сьогодні
      35694
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Поліція Новини Львова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:41 Навіщо продовжили закон про особливий статус Донбасу
      Ірина Поліщук 1666
      сьогодні , 16:39 Розмитнення євроблях і штрафи: що варто знати
      Василь Денисюк 35691
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      740
      сьогодні , 15:05 Кто в Бундестаге спасал "Северный поток-2" от санкций
      Злой Одессит 814
      сьогодні , 13:14 Депутатів позбавили недоторканності: як каратимуть обранців
      Анастасія Кримова 2692
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук