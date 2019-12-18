У Львові чоловік напідпитку зламав ногу правоохоронцю
У Львові під час конфлікту на вулиці п’яний чоловік зламав ногу поліцейському, який зробив йому зауваження.
До правоохоронців надійшов виклик про домашнє насильство, повідомляє Нацполіція.
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27-річний мешканець Львова влаштував сварку зі своєю дружиною, застосовуючи до неї силу. Коли правоохоронці зробили зауваження, агресивний чоловік вдарив одного з них ногою.
Внаслідок інциденту поліцейський отримав перелом ноги. Львів'янину загрожує до п'яти років позбавлення волі
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