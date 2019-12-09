У Львові чоловік пограбував крамницю з допомогою пістолета та усмішки

Незвичне збройне пограбування магазину алкогольної продукції сталося у Львові в неділю, 8 грудня. Зловмисник, окрім предмета, схожого на пістолет, використовував вираз обличчя, схожий на усмішку.

Інформацію про інцидент розповів у своєму фейсбуці депутат міської ради Ігор Зінкевич, а згодом підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Читайте також: У Росії відкриють тюремний шоурум: що там продаватимуть

Невідомий чоловік приблизно о п'ятій вечора зайшов у кіоск на вулиці Володимира Великого, 20. Там, погрожуючи продавчині пістолетом, він забрав усі гроші з каси і втік.

Дивно, але зловмисник зовсім не приховував обличчя від камер відеоспостереження, і навіть усміхався.



Камера зафіксувала, як зловмисник тримає пістолет та усміхається / Фото Ігоря Зінкевича



Чоловік геть не приховував обличчя від камер відеоспостереження / Фото Ігоря Зінкевича

Серйозно: людина, що на фото вище, зараз у розшуку!



Якщо ви його побачите, не намагайтеся з ним жартувати чи затримувати самостійно, адже чоловік насправді небезпечний та має при собі зброю. Краще одразу телефонуйте до поліції на 102.