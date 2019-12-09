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      У Львові чоловік пограбував крамницю з допомогою пістолета та усмішки

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      Незвичайне пограбування у Львові (ілюстративне фото) / Колаж 24 каналу

      Незвичне збройне пограбування магазину алкогольної продукції сталося у Львові в неділю, 8 грудня. Зловмисник, окрім предмета, схожого на пістолет, використовував вираз обличчя, схожий на усмішку.

      Інформацію про інцидент розповів у своєму фейсбуці депутат міської ради Ігор Зінкевич, а згодом підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

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      Невідомий чоловік приблизно о п'ятій вечора зайшов у кіоск на вулиці Володимира Великого, 20. Там, погрожуючи продавчині пістолетом, він забрав усі гроші з каси і втік.

      Дивно, але зловмисник зовсім не приховував обличчя від камер відеоспостереження, і навіть усміхався.

      Львів
      Камера зафіксувала, як зловмисник тримає пістолет та усміхається / Фото Ігоря Зінкевича

      Львів
      Чоловік геть не приховував обличчя від камер відеоспостереження / Фото Ігоря Зінкевича

      Серйозно: людина, що на фото вище, зараз у розшуку!

      Якщо ви його побачите, не намагайтеся з ним жартувати чи затримувати самостійно, адже чоловік насправді небезпечний та має при собі зброю. Краще одразу телефонуйте до поліції на 102.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Львова Кримінальні новини
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