У Львові чоловік прийшов на урочистості до 9 травня у футболці з написом "СССР"
9 травня вулицями Львова "Безсмертний полк" не ходив, проте без провокацій не обійшлося і тут.
Урочистості з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом відбулись у Львові на Пагорбі Слави, передає кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.
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Із самого ранку покласти квіти у пам'ять тих, хто поліг у війні, люди приходили на Марсове поле. Під час вшанування до пам'ятного місця прийшов чоловік у футболці із забороненою в Україні радянською символікою. На одязі великими літерами було написано "СССР" та зображено серп і молот.
Мешканець Львова своїм зовнішнім виглядом одразу привернув увагу поліцейських.
Я цю футболку зумисно одягаю у День перемоги, бо ота символіка (радянська – 24) перемогла в той день. Я нікого не боюся,
– прокоментував чоловік.
Після спілкування з патрульними його провели до автозаку.