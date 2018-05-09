У Львові чоловік прийшов на урочистості до 9 травня у футболці з написом "СССР"

9 травня вулицями Львова "Безсмертний полк" не ходив, проте без провокацій не обійшлося і тут.

Урочистості з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом відбулись у Львові на Пагорбі Слави, передає кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

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Із самого ранку покласти квіти у пам'ять тих, хто поліг у війні, люди приходили на Марсове поле. Під час вшанування до пам'ятного місця прийшов чоловік у футболці із забороненою в Україні радянською символікою. На одязі великими літерами було написано "СССР" та зображено серп і молот.

Мешканець Львова своїм зовнішнім виглядом одразу привернув увагу поліцейських.

Я цю футболку зумисно одягаю у День перемоги, бо ота символіка (радянська – 24) перемогла в той день. Я нікого не боюся,

– прокоментував чоловік.

Після спілкування з патрульними його провели до автозаку.