У Львові чоловік розбив сокирою вітрини та банкомат, бо не отримав пенсію

У Львові близько опівночі чоловік розтрощив сокирою банкомат та вікна в магазині через те, що не отримав пенсію.

За словами свідків, після вчинення правопорушення, зловмисник втік з місця інциденту. Чоловік втікаючи, викинув знаряддя, яким він вчинив злочин. Невдовзі особу затримали, повідомили у поліції.

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45-річний чоловік не заперечував свого вчинку, більше того, він зізнався, що перед цим розбив банкомат на вулиці Петлюри. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що не отримав пенсію, яку дають зазвичай до 10 числа кожного місяця і це його обурило,

– розповідають у поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом, патрульні доставили чоловіка у Франківський відділ поліції.