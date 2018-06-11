13:35
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 12°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
  • четвер
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У Львові чоловік розбив сокирою вітрини та банкомат, бо не отримав пенсію

373 Читать новость на русском
Львів'янин розбив сокирою вітрини та банкомат, бо не отримав пенсію
Львів'янин розбив сокирою вітрини та банкомат, бо не отримав пенсію / Фото прес-служби поліції

У Львові близько опівночі чоловік розтрощив сокирою банкомат та вікна в магазині через те, що не отримав пенсію.

За словами свідків, після вчинення правопорушення, зловмисник втік з місця інциденту. Чоловік втікаючи, викинув знаряддя, яким він вчинив злочин. Невдовзі особу затримали, повідомили у поліції. 

Читайте також: У Львові патрульні наїхали на пішохода

45-річний чоловік не заперечував свого вчинку, більше того, він зізнався, що перед цим розбив банкомат на вулиці Петлюри. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що не отримав пенсію, яку дають зазвичай до 10 числа кожного місяця і це його обурило,
– розповідають у поліції. 

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом, патрульні доставили чоловіка у Франківський відділ поліції.

 

Теги: Новини України Новини Львова Поліція Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук