У Львові чоловік відкрив вогонь з пістолета: є поранені
14:16, сьогодні 1643 Читать новость на русском
Ввечері 27 грудня у Львові чоловік відкрив вогонь з травматичного пістолета. Внаслідок стрілянини двоє людей отримали вогнепальні поранення.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.
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Поліцейські встановлюють обставини події, вже відкрито кримінальне провадження.
Повідомлення про стрілянину надійшло близько 22:00. Правоохоронці встановили особи потерпілих. Це двоє львів’ян, віком 48 та 39 років. Чоловіків з вогнепальними пораненнями госпіталізували.
Джерело: 24 Канал
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