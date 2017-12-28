У Львові чоловік відкрив вогонь з пістолета: є поранені

Ввечері 27 грудня у Львові чоловік відкрив вогонь з травматичного пістолета. Внаслідок стрілянини двоє людей отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

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Поліцейські встановлюють обставини події, вже відкрито кримінальне провадження.

Повідомлення про стрілянину надійшло близько 22:00. Правоохоронці встановили особи потерпілих. Це двоє львів’ян, віком 48 та 39 років. Чоловіків з вогнепальними пораненнями госпіталізували.