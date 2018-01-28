У Львові чоловік викрав і жорстоко вбив собаку: фото 18+

У Львові на вулиці Тракт Глинянський невідомий чоловік викрав чужого собаку породи кокер-спаніель. Після викрадення тварини зловмисник задушив її за допомогою повідка.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Як уточнили правоохоронці, повідомлення про викрадення собаки вони отримали 27 січня вранці. Маючи опис викрадача та собаки, офіцерам вдалося відшукати зловмисника. Проте тварина була вже мертвою.

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Злочинець тягнув собаку за нашийник у підвішеному стані, внаслідок чого та загинула. Чоловік виявився родичем власника тварини,

– зазначили у поліції.

Патрульні затримали 62-річного чоловіка. На місце приїхали слідчі та експерт. Відкрито кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.