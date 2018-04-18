У Львові чоловік знайшов 22 снаряди біля відомого спортивного стадіону
У середу, 18 квітня, у Львові поблизу стадіону "Арена Львів" місцевий житель виявив, ймовірно, 22 артилерійських снаряди часів Другої світової війни. Цю знахідку чоловік виявив під час прогулянки на вулиці Вернадського.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради із посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Зазначається, що місце події огороджене, виставлено охорону.
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"Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів", – мовиться у повідомленні ЛМР.
Джерело: 24 Канал
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