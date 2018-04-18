22:30
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Львові чоловік знайшов 22 снаряди біля відомого спортивного стадіону

561 Читать новость на русском
Біля
Біля "Арени Львів" знайдено 22 артснарядів / Zhitomir.today ілюстративне фото

У середу, 18 квітня, у Львові поблизу стадіону "Арена Львів" місцевий житель виявив, ймовірно, 22 артилерійських снаряди часів Другої світової війни. Цю знахідку чоловік виявив під час прогулянки на вулиці Вернадського.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради із посиланням на управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Зазначається, що місце події огороджене, виставлено охорону.

Читайте також: На Львівщині літня жінка через зсув ґрунту впала у 4-метрове провалля: відео

"Подано заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Дрогобич) на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів", – мовиться у повідомленні ЛМР.

Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Львова ДСНС
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук