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      У Львові чоловіка підозрюють у жорстокому подвійному вбивстві

      - Читать новость на русском
      У Львові встановили особу зловмисника, причетного до вбивства двох жінок / lv.suspilne.media

      У одній з квартир на вулиці Антоновича у Львові поліцейські знайшли тіла двох жінок. В обох були ознаки насильницької смерті.

      Загиблими виявились мешканці квартири – 57-річна мати та 36-річна донька. На їх тілах експерти виявили численні колото-різані рани. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Львова.

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      Правоохоронці переглянули камери спостереження, опитали сусідів та знайомих. Вже за кілька вони виявили, що до злочину може бути причетний 47-річний житель Львова.

      Чоловіка вже затримали, незабаром суд обере йому запобіжний захід. Проти нього вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

      Які злочини вчиняли у Львові у 2019 році?► За даними прокуратури, впродовж 2019 року у Львівській області відкрили понад 26 тисяч кримінальних правопорушень.
      ► Понад половина з них – злочини проти власності (58,9 %, тобто 15360), проти життя та здоров'я людини — 11,6 %.
      ► У сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин зареєстровано 877 злочинів.
      ► У 2019 році виявили 5881 особу, яка вчинила кримінальні правопорушення.

      Серед правопорушників 2,4 % становили неповнолітні, 66,6 % – молодь у віці 18 – 39 років.

      Внаслідок злочинних діянь загинули 392 особи, з них 31 людина – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 40 — через умисні вбивства.

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      сьогодні
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Поліція Вбивство Кримінальні новини Новини Львова
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