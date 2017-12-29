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У Львові чотирилапі безхатченки чекають на господарів

21:02, 29 грудня 318 Читать новость на русском

Львові шукають господарів для безпритульних собак. Знайти нових власників мріють до Нового року. Бо після свят у притулку почнеться карантин і тих, кого не встигнуть забрати, доведеться просто відпустити на вулицю. Його працівники кажуть: попри тяжку долю, чотирилапі дуже добрі і лагідні, і з нетерпінням чекають на зустріч з новою сім'єю.

Жвава і добра Афіна – прийомна собака. Зі своєю родиною познайомилася у притулку під назвою "Лев". Господарка Віра каже, що коли побачила Афіну, одразу зрозуміла, що це її собака. Афіна дуже любить гуляти, до того ж, увесь час потребує компанії.

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"Вона любить, щоб хтось біля неї був. Бо, коли ми розходимося по кімнатах, а вона лишається сама, то вона починає скавуліти і просити, щоб до неї хтось підійшов", – розповів господар собаки Орест.

Але свій притулок, як Афіна, знайшли не всі. За 2017 рік у ЛКП "Лев" прилаштували понад півтисячі тварин. У їхніх очах досі помітний страх, адже довелося довго жити на вулиці. Поки що вони звикають до людей, втім, з-поміж усіх відвідувачів шукають одного єдиного.

Нам за цей рік вдалося прилаштувати 71% безпритульних собак. Це колосальний показник, зважаючи на те, що собаки перебувають в нас лише 10 днів. Такі дані свідчать про відкритість та доброту мешканців міста. Котиків вдається прилаштовувати лише 20%, але ми нещодавно почали з ними працювати, десь із середини літа,
– поділилась директорка комунального підприємства "Лев" Оксана Кошак.

З 1 січня у комунальному підприємстві "Лев" починається щорічний карантин. Якщо для тварин не знайдуть господарів, їх доведеться відпустити на вулицю. Тож працівники притулку запрошують львів'ян на оглядини. Кажуть, що якщо завітати в гості до притулку, серце обов'язково тьохне поряд з новим рідним і найкращим у світі чотирилапим другом.

Теги: Новини України Новини Львова світ тварин
Джерело: 24 Канал
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