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      У Львові дарують друге життя історичним брамам: фото, відео

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      Вже понад рік у Львові реставрують брами в історичній частині міста. Все – спільно з міськрадою та мешканцями будинків.

      Жителі оплачують 30% від загальної суми проекту, решта 70% – з бюджету Львова. Як відновлюють історичні брами, з'ясовували журналісти 24 каналу.

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      Сантиметр за сантиметром на брамі неподалік центру випалюють старі пласти фарби, їх там щонайменше п'ять. Це – першочерговий етап реставрації.

      Далі – повне очищення. Будемо бачити абсолютно всі форми дверей та всіх деталей. Майстер-реставратор буде, власне, доповнювати втрачені деталі,
      – розповів Олег Миколаїшин, помічник майстра.

      Майстерня Юрія почала реставрувати брами з 2011 року. З того часу з-під рук реставраторів вийшли 50 оновлених дверей.

      Реставрація дверей у Львові
      На брамах випалюють старі пласти фарби

      "Навіть буває таке, що просять приїхати поміряти браму. Я приїжджаю, а там стара брама. Й просто починаєш людей переконувати, пояснювати, що вони мають і що вони можуть втратити", – поянив реставратор металу Юрій Миколаїшин.

      Мешканці одного з львівських будинків не хотіли втратити свою дерев'яну браму. Тому ще у січні 2019 року подалися на програму міста щодо співфінансування реставрації.

      30% від вартості проекту почали збирати аж у лютому. Два місяці збирали, то ж пенсіонери всі, не багаті. Зібрали всі гроші, віддали й нарешті дочекалися,
      – розповіла Людмила Рубаха, мешканка будинку.

      Досвід львів'яни перейняли від німецьких колег. Загалом з початку цього року місто у співпраці із мешканцями відреставрувало вже 49 вхідних дверей в історичній частині міста. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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