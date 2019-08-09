У Львові дарують друге життя історичним брамам: фото, відео

Вже понад рік у Львові реставрують брами в історичній частині міста. Все – спільно з міськрадою та мешканцями будинків.

Жителі оплачують 30% від загальної суми проекту, решта 70% – з бюджету Львова. Як відновлюють історичні брами, з'ясовували журналісти 24 каналу.

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Сантиметр за сантиметром на брамі неподалік центру випалюють старі пласти фарби, їх там щонайменше п'ять. Це – першочерговий етап реставрації.

Далі – повне очищення. Будемо бачити абсолютно всі форми дверей та всіх деталей. Майстер-реставратор буде, власне, доповнювати втрачені деталі,

– розповів Олег Миколаїшин, помічник майстра.

Майстерня Юрія почала реставрувати брами з 2011 року. З того часу з-під рук реставраторів вийшли 50 оновлених дверей.



На брамах випалюють старі пласти фарби

"Навіть буває таке, що просять приїхати поміряти браму. Я приїжджаю, а там стара брама. Й просто починаєш людей переконувати, пояснювати, що вони мають і що вони можуть втратити", – поянив реставратор металу Юрій Миколаїшин.

Мешканці одного з львівських будинків не хотіли втратити свою дерев'яну браму. Тому ще у січні 2019 року подалися на програму міста щодо співфінансування реставрації.

30% від вартості проекту почали збирати аж у лютому. Два місяці збирали, то ж пенсіонери всі, не багаті. Зібрали всі гроші, віддали й нарешті дочекалися,

– розповіла Людмила Рубаха, мешканка будинку.

Досвід львів'яни перейняли від німецьких колег. Загалом з початку цього року місто у співпраці із мешканцями відреставрувало вже 49 вхідних дверей в історичній частині міста.