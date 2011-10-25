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      У Львові дефіцит транспортного парку

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      У Львові буде не зручно пересуватись вболівальникам
      У Львові буде не зручно пересуватись вболівальникам

      Львів має вирішити питання із забезпеченням перевезення вболівальників, які приїдуть на матчі Євро-2012, від аеропорту в центр міста, на стадіон і в місто Трускавець, де планують розмістити гостей турніру.

      Про це заявив директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський.

      "УЄФА вкотре наголошує на тому, що віддаленість стадіону "Арена Львів" від центральної частини міста та аеропорту, а також відсутність належного сполучення між Львовом та Трускавцем, дефіцит транспортного парку міста та стан рухомого складу ставлять під загрозу узгоджене управління потоками уболівальників і цільових груп УЄФА в місті", — сказав Лубківський.

      Він пояснив, що в Києві чи Харкові пасажиропотоки в матчеві дні суттєво розвантажать метрополітен, а "у Львові проблема переміщення вболівальників та цільових груп УЄФА повинна бути вирішена виключно через поповнення рухомого складу міста".

      Нагадаємо, цього тижня в Україні з робочим візитом перебуває делегація УЄФА на чолі з операційним директором UEFA Events SA Мартіном Калленом.

      У понеділок експерти побували у Львові, у вівторок відвідали Київ, в середу вирушать до Харкова і завершать роботу в Донецьку.
       

      Теги: Новини Львова
      Джерело: Інтерфакс
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      Новини за 25 жовтня 2011
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